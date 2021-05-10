BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
10.05.2021 17:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 11/05/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Ak Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon CJD Ak Portföy ÖPY Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon CJF Ak Portföy SDSD Serbest (Döviz) Özel Fon CJG
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935912
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,57
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
18:058,2686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0346
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
18:0510,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0417
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0854
En Düşük
10,0015
18:05489,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,26
|Açılış
|: 489,04
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|10,12
|156.975.219
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|106.797.237
|% 10,00
|
|AYES
|24,20
|4.593.525
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.850.284
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|189.574.597
|% 9,97
|
|VAKFN
|13,99
|4.528.493
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,52
|969.959
|% -9,94
|
|AYEN
|6,00
|86.786.069
|% -8,54
|
|JANTS
|76,90
|198.409.282
|% -6,90
|
|PEKGY
|1,29
|63.752.612
|% -6,52
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|THYAO
|13,37
|1.222.702.786
|% 2,93
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|KOZAL
|128,50
|930.461.241
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,15
|521.721.053
|% 0,94
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,92
|413.565.122
|% 4,35
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2649
|8,2683
|% 0,42
|
|Euro
|10,0602
|10,0690
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,6663
|11,7248
|% 1,61
|
|Frank
|9,1601
|9,2153
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1977
|2,2087
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|8,71
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,66
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,03
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,01
|