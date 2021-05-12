BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.05.2021 11:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 17/05/2021 tarihinden itibaren "IJH " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936354
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,3339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0541
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3522
En Düşük
8,2733
12:3510,1182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0308
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1327
En Düşük
10,0522
12:35491,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,37
|Açılış
|: 491,51
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
492,30
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3337
|8,3359
|% 0,68
|
|Euro
|10,1095
|10,1180
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,7314
|11,7902
|% 0,50
|
|Frank
|9,1745
|9,2298
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2134
|2,2245
|% 0,57
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-1,81
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|0,36
|