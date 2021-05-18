BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.05.2021 10:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "KT Portföy Kuveyt Türk Yabancı Katılım Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 18/05/2021 tarihinden itibaren "KJK" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936695
BIST
10:011.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.464
En Düşük
1.461
10:018,3273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3395
En Düşük
8,3073
10:0110,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0462
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1641
En Düşük
10,1023
10:01500,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,84
|Açılış
|: 500,79
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:01
|NTGAZ
|10,89
|7.058.495
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|INVEO
|148,80
|12.127.414
|% 8,22
|
|IHGZT
|1,32
|1.685.724
|% -9,59
|
|YAPRK
|85,00
|2.542.584
|% -6,13
|
|TKURU
|240,00
|2.931.445
|% -3,58
|
|IDEAS
|74,30
|201.140
|% -3,32
|
|CANTE
|6,53
|6.140.449
|% -3,26
|
|GARAN
|8,04
|132.807.558
|% 1,01
|
|SISE
|7,96
|68.876.136
|% 1,66
|
|VAKFN
|13,40
|42.090.241
|% 7,46
|
|AKBNK
|5,22
|37.660.871
|% 1,56
|
|THYAO
|13,29
|33.980.763
|% -0,52
|
|GARAN
|8,04
|132.807.558
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,16
|28.636.390
|% 1,41
|
|SISE
|7,96
|68.876.136
|% 1,66
|
|AKBNK
|5,22
|37.660.871
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,93
|11.478.492
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3226
|8,3273
|% 0,19
|
|Euro
|10,1478
|10,1558
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,7791
|11,8382
|% 0,53
|
|Frank
|9,2207
|9,2762
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2139
|2,2250
|% 0,19
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|4,53
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,58
|28,61
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,10
|
|B. Petrol
|69,70
|69,70
|0,24
|