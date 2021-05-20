BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.05.2021 12:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon" adına yapılacak işlemler için 21/05/2021 tarihinden itibaren "RPD" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936934
BIST
12:311.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,53
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
12:318,3956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
12:3110,2480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
12:31504,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,68
|Açılış
|: 504,03
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:31
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.608.285
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,74
|16.679.031
|% 9,47
|
|AYEN
|5,99
|23.149.681
|% 9,31
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|METUR
|32,30
|40.850.331
|% -9,01
|
|DOBUR
|14,02
|1.321.397
|% -8,84
|
|IHGZT
|1,23
|11.221.000
|% -6,82
|
|SAYAS
|33,48
|12.663.933
|% -5,90
|
|GARAN
|8,02
|615.016.860
|% -0,74
|
|THYAO
|13,42
|455.804.119
|% 0,52
|
|PETKM
|6,34
|440.024.677
|% 1,28
|
|KOZAL
|129,00
|387.022.156
|% -1,53
|
|BJKAS
|7,55
|364.852.746
|% -5,74
|
|EKGYO
|1,96
|165.047.665
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|615.016.860
|% -0,74
|
|YKBNK
|2,14
|160.179.259
|% -0,47
|
|PETKM
|6,34
|440.024.677
|% 1,28
|
|BJKAS
|7,55
|364.852.746
|% -5,74
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3938
|8,3956
|% -0,20
|
|Euro
|10,2410
|10,2480
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,7973
|11,8565
|% -0,34
|
|Frank
|9,2662
|9,3220
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2297
|2,2409
|% -0,30
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,25
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.308
|3.391
|-16,97
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|-8,21
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|-1,15
|