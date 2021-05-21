BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
21.05.2021 14:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 24/05/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI FON KODU Deniz Portföy INND Serbest (Döviz) Özel Fon DKF Deniz Portföy SSM Serbest (Döviz) Özel Fon DTT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937197
BIST
16:151.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,17
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:158,3700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:1510,2124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0492
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2062
16:15508,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,45
|Açılış
|: 508,29
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:15
|SONME
|38,64
|7.406.394
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.927.306
|% 9,91
|
|FENER
|34,34
|487.200.355
|% 9,78
|
|SELGD
|4,09
|1.536.044
|% 7,92
|
|OZGYO
|1,83
|12.682.387
|% 7,65
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,58
|60.360.487
|% -8,17
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|740.281.376
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|675.699.825
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,60
|622.495.939
|% 2,40
|
|JANTS
|89,40
|621.195.608
|% 1,76
|
|BJKAS
|7,65
|579.119.485
|% 6,10
|
|YKBNK
|2,18
|376.883.998
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|268.914.453
|% 1,02
|
|GARAN
|8,21
|740.281.376
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|675.699.825
|% 1,37
|
|BJKAS
|7,65
|579.119.485
|% 6,10
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3670
|8,3700
|% -0,13
|
|Euro
|10,2072
|10,2124
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,8516
|11,9110
|% -0,04
|
|Frank
|9,2855
|9,3415
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2266
|2,2377
|% -0,07
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|8,92
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.406
|20,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,05
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|1,14
|