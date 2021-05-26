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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

26.05.2021 16:42



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 27/05/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                                        FON KODU                  ESKİ FON UNVANI                                                                                           YENİ FON UNVANI HFF              Garanti Porföy  2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon                                  Garanti Portföy  Nisan 2022 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938225


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