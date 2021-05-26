BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
26.05.2021 16:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 27/05/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODU ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI HFF Garanti Porföy 2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon Garanti Portföy Nisan 2022 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938225
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,5268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0709
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5279
En Düşük
8,4264
18:0510,4212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1055
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4212
En Düşük
10,2928
18:05516,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,70
|Açılış
|: 516,41
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.114
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.202.266
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.082.905.453
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.082.905.453
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5223
|8,5268
|% 0,84
|
|Euro
|10,4050
|10,4212
|% 1,02
|
|Sterlin
|12,0087
|12,0689
|% 0,88
|
|Frank
|9,4201
|9,4768
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2578
|2,2691
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-4,79
|
|Altın Gr.
|517
|517
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|68,97
|68,97
|0,24
|