BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 27/05/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODU ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI HFF Garanti Porföy 2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon Garanti Portföy Nisan 2022 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938225BIST