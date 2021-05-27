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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

27.05.2021 11:29



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 28/05/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                                                                                       Fon Kodu Garanti Portföy  Onaltıncı Serbest ( Döviz) Özel Fon                                                  GJO Garanti Portföy ECZ Serbest (Döviz) Özel Fon                                                          GJE Garanti Portföy Bereket Serbest (Döviz) Özel Fon                                                  GJF Garanti Portföy Onbeşinci Serbest Fon                                                                  GJP




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938350


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Tam 3.429 3.515 41,72  
Yarım 1.657 1.700 20,18  
Çeyrek 831 850 10,09  
Gümüş.Ons 27,60 27,63 -0,23  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,01  
B. Petrol 69,48 69,48 0,28  
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