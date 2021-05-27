BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.05.2021 11:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 28/05/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy Onaltıncı Serbest ( Döviz) Özel Fon GJO Garanti Portföy ECZ Serbest (Döviz) Özel Fon GJE Garanti Portföy Bereket Serbest (Döviz) Özel Fon GJF Garanti Portföy Onbeşinci Serbest Fon GJP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938350
BIST
14:061.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.420
En Düşük
1.401
14:068,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0778
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
14:0610,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0539
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
14:06521,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,63
|Açılış
|: 521,89
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,96
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler14:06
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.683.922
|% 9,72
|
|TUCLK
|11,61
|69.623.116
|% 8,30
|
|IZTAR
|22,10
|18.832.186
|% 8,23
|
|AYES
|24,00
|2.034.437
|% 8,11
|
|KUTPO
|40,12
|73.861.920
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|35.920.207
|% -9,93
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GEDZA
|42,40
|45.873.733
|% -7,38
|
|BRKO
|1,06
|222.587
|% -6,19
|
|GARAN
|7,97
|762.980.219
|% 0,13
|
|THYAO
|12,96
|731.841.899
|% -0,69
|
|EREGL
|19,08
|487.863.594
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,15
|438.921.352
|% -0,46
|
|BIMAS
|62,70
|389.335.079
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|438.921.352
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|253.572.386
|% -1,06
|
|GARAN
|7,97
|762.980.219
|% 0,13
|
|THYAO
|12,96
|731.841.899
|% -0,69
|
|TSKB
|1,33
|66.133.393
|% 0,76
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5749
|8,5760
|% 0,92
|
|Euro
|10,4370
|10,4425
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,1213
|12,1821
|% 0,73
|
|Frank
|9,4921
|9,5493
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2796
|2,2911
|% 0,90
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-4,41
|
|Altın Gr.
|522
|522
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.444
|3.496
|42,00
|
|Tam
|3.429
|3.515
|41,72
|
|Yarım
|1.657
|1.700
|20,18
|
|Çeyrek
|831
|850
|10,09
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,28
|