BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 28/05/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy Onaltıncı Serbest ( Döviz) Özel Fon GJO Garanti Portföy ECZ Serbest (Döviz) Özel Fon GJE Garanti Portföy Bereket Serbest (Döviz) Özel Fon GJF Garanti Portföy Onbeşinci Serbest Özel Fon GJPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938621BIST