BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.05.2021 10:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 28/05/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy Onaltıncı Serbest ( Döviz) Özel Fon GJO Garanti Portföy ECZ Serbest (Döviz) Özel Fon GJE Garanti Portföy Bereket Serbest (Döviz) Özel Fon GJF Garanti Portföy Onbeşinci Serbest Özel Fon GJP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938621
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0771
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
18:0510,4737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0851
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4737
En Düşük
10,3424
18:05524,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,21
|Açılış
|: 524,43
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5542
|8,5753
|% 0,91
|
|Euro
|10,4102
|10,4737
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,1225
|12,1833
|% 0,74
|
|Frank
|9,4847
|9,5419
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2773
|2,2887
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|7,97
|
|Altın Gr.
|524
|524
|6,17
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,95
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,08
|
|B. Petrol
|68,97
|68,97
|-0,23
|