BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.06.2021 09:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Perform Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Perform Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 02/06/2021 tarihinden itibaren "PJP" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939249
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.424
En Düşük
1.424
18:058,4885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
18:0510,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0046
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4003
En Düşük
10,3676
18:05522,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,91
|Açılış
|: 522,49
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,20
|38.226.738
|% 16,35
|
|HLGYO
|3,15
|48.488.087
|% 5,83
|
|GUBRF
|61,45
|136.139.444
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 0,00
|
|PENGD
|3,22
|14.994.914
|% 0,00
|
|GUBRF
|61,45
|136.139.444
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 0,00
|
|PENGD
|3,22
|14.994.914
|% 0,00
|
|ARENA
|41,46
|12.667.942
|% 0,00
|
|CEOEM
|10,84
|13.575.926
|% 0,00
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 0,00
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,86
|741.903.751
|% 0,00
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% 0,00
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4861
|8,4885
|% -0,04
|
|Euro
|10,3833
|10,3918
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0393
|12,0997
|% 0,04
|
|Frank
|9,4048
|9,4614
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2551
|2,2664
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|9,59
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,36
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,07
|
|B. Petrol
|70,31
|70,31
|1,00
|