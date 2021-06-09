BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.06.2021 11:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 21/06/2021 tarihinden itibaren bünyesinde birleşilen fonun unvanı ve kodu kullanılacaktır. Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon Bünyesinde Birleşilen Fon IPI-İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu TIV – İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941346
BIST
13:501.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
13:508,5833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0219
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
13:5010,4720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 10,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
13:50521,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,62
|Açılış
|: 521,20
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler13:48
|ATATP
|35,12
|89.110.538
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.849.876
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.454.712
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|215.181.603
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.459.334
|% 9,91
|
|CASA
|144,00
|201.162
|% -7,40
|
|TKURU
|192,00
|4.160.139
|% -7,29
|
|VAKKO
|13,20
|29.073.426
|% -7,17
|
|METUR
|7,02
|10.377.107
|% -6,40
|
|EUKYO
|5,80
|3.306.987
|% -5,69
|
|EKGYO
|2,04
|546.545.648
|% 2,51
|
|THYAO
|14,42
|532.147.501
|% -0,41
|
|GARAN
|8,29
|404.328.690
|% -0,12
|
|KRDMD
|7,83
|367.838.584
|% 1,03
|
|BMSCH
|5,68
|223.176.992
|% 6,17
|
|EKGYO
|2,04
|546.545.648
|% 2,51
|
|GSDHO
|2,10
|136.823.616
|% 7,14
|
|IHLGM
|1,22
|76.524.871
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,26
|119.204.809
|% 0,44
|
|BOBET
|4,43
|215.181.603
|% 9,93
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5822
|8,5852
|% -0,23
|
|Euro
|10,4682
|10,4725
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1235
|12,1843
|% -0,16
|
|Frank
|9,5374
|9,5948
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2801
|2,2915
|% -0,33
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-3,28
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|3.448
|3.500
|-16,00
|
|Tam
|3.430
|3.519
|-15,80
|
|Yarım
|1.658
|1.702
|-7,64
|
|Çeyrek
|832
|851
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,41
|72,41
|0,19
|