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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

09.06.2021 11:01



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 21/06/2021 tarihinden itibaren bünyesinde birleşilen fonun unvanı ve kodu kullanılacaktır.                                                                                                    Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon                                                                   Bünyesinde Birleşilen Fon IPI-İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu      TIV – İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941346


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