BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.06.2021 13:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 15/06/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Fiba Portföy Blok Zinciri Teknolojileri Serbest Fon FJB Fiba Portföy Meltem Serbest (Döviz) Fon FJM Fiba Portföy Fırtına Serbest (Döviz) Fon FJZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942147
BIST
15:201.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:208,3727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:2010,1549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:20498,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -8,56
|Açılış
|: 498,04
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:20
|VAKKO
|13,75
|46.515.623
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|49.915.172
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.917.813
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,42
|4.328.403
|% 9,56
|
|TKURU
|142,00
|2.258.132
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.700.300
|% -9,81
|
|CLEBI
|218,60
|56.386.401
|% -5,16
|
|YAYLA
|4,06
|5.936.049
|% -5,14
|
|THYAO
|14,77
|1.170.040.274
|% 1,23
|
|GARAN
|8,42
|617.042.359
|% -0,47
|
|FENER
|39,46
|482.619.344
|% 5,23
|
|BOBET
|5,77
|396.189.246
|% 7,85
|
|YKBNK
|2,26
|387.791.825
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|387.791.825
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|321.078.387
|% 0,00
|
|THYAO
|14,77
|1.170.040.274
|% 1,23
|
|GARAN
|8,42
|617.042.359
|% -0,47
|
|BOBET
|5,77
|396.189.246
|% 7,85
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3718
|8,3727
|% -0,26
|
|Euro
|10,1501
|10,1549
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,7800
|11,8391
|% -0,23
|
|Frank
|9,2808
|9,3367
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2269
|2,2381
|% -0,21
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-28,00
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-55,65
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-26,92
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,46
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|0,48
|