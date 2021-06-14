BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.06.2021 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 15/06/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Mükafat Portföy Fortuna Serbest Fon MJH Mükafat Portföy Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon MJL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942219
BIST
17:431.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
17:438,4021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
17:4310,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0308
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
17:43504,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,66
|Açılış
|: 504,09
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GSRAY
|3,96
|375.700.476
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.966.486
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|186.369.273
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|53.592.102
|% 9,94
|
|BOBET
|5,88
|462.487.271
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.424.272
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.289.306
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,90
|2.870.078
|% -6,39
|
|TSGYO
|3,69
|17.805.932
|% -5,87
|
|THYAO
|14,65
|1.544.706.673
|% 0,41
|
|GARAN
|8,41
|838.651.165
|% -0,59
|
|FENER
|37,90
|680.685.000
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,20
|507.820.490
|% -0,90
|
|TUPRS
|104,40
|492.376.343
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,20
|507.820.490
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,25
|481.490.103
|% -0,88
|
|THYAO
|14,65
|1.544.706.673
|% 0,41
|
|GARAN
|8,41
|838.651.165
|% -0,59
|
|GSRAY
|3,96
|375.700.476
|% 10,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4001
|8,4021
|% 0,09
|
|Euro
|10,1867
|10,1940
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,8198
|11,8790
|% 0,10
|
|Frank
|9,3073
|9,3633
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2327
|2,2439
|% 0,05
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-10,80
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,55
|0,01
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|0,70
|
Seans Raporu
17:43
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
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17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem