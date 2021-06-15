BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.06.2021 10:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/06/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Ziraat Portföy Türk Reasürans Serbest Özel Fon ZJR Ziraat Portföy Duru Serbest (Döviz) Özel Fon ZJT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942320
BIST
11:191.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.450
11:198,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0777
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5647
En Düşük
8,4510
11:1910,3834
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1161
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,3958
En Düşük
10,2523
11:19511,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,75
|Açılış
|: 511,94
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler11:19
|MRSHL
|277,20
|2.563.964
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|HUBVC
|13,66
|13.431.071
|% 8,41
|
|TUREX
|10,06
|51.434.509
|% 8,29
|
|EUKYO
|6,94
|2.696.258
|% 7,93
|
|TKURU
|127,80
|1.287.110
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|2.533.061
|% -9,82
|
|MZHLD
|43,22
|843.750
|% -6,04
|
|OYYAT
|23,52
|71.473.121
|% -5,08
|
|EKGYO
|2,26
|502.645.961
|% 3,67
|
|THYAO
|14,70
|287.981.750
|% 0,55
|
|KRDMD
|7,69
|197.359.776
|% 0,65
|
|KOZAL
|124,10
|190.667.272
|% 0,73
|
|GARAN
|8,35
|174.507.237
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,26
|502.645.961
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,24
|149.392.788
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,85
|167.074.918
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,22
|42.668.928
|% 0,83
|
|KRDMD
|7,69
|197.359.776
|% 0,65
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5438
|8,5469
|% 0,92
|
|Euro
|10,3785
|10,3834
|% 1,13
|
|Sterlin
|12,0116
|12,0718
|% 0,85
|
|Frank
|9,4813
|9,5384
|% 1,11
|
|Riyal
|2,2702
|2,2816
|% 0,83
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,44
|
|Altın Gr.
|512
|512
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,00
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|0,26
|