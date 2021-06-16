BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.06.2021 11:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 17/06/2021 tarihinden itibaren "KJM" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942586
BIST
12:091.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
12:098,5393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
12:0910,3599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0224
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
12:09509,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,91
|Açılış
|: 509,56
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler12:09
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,68
|5.871.452
|% 8,63
|
|ETYAT
|3,75
|984.436
|% 7,76
|
|OYYAT
|25,14
|71.955.217
|% 7,34
|
|GEDZA
|42,98
|17.850.606
|% 6,02
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|26.128.156
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.019.441
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,63
|546.531.860
|% 0,97
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|GARAN
|8,35
|327.066.604
|% -0,83
|
|HALKB
|5,21
|267.998.589
|% -2,80
|
|KOZAL
|125,60
|242.239.036
|% 0,96
|
|YESIL
|2,40
|237.555.589
|% -6,61
|
|EKGYO
|2,22
|179.216.514
|% 1,37
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|HALKB
|5,21
|267.998.589
|% -2,80
|
|GARAN
|8,35
|327.066.604
|% -0,83
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5372
|8,5393
|% -0,21
|
|Euro
|10,3526
|10,3599
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9940
|12,0541
|% -0,19
|
|Frank
|9,4568
|9,5137
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2674
|2,2787
|% -0,34
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|1,04
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|0,12
|
Seans Raporu
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