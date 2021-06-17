BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.06.2021 12:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 18/06/2021 tarihinden itibaren "OJA " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942803
BIST
14:231.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,90
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
14:238,7124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
14:2310,3819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
14:23501,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,59
|Açılış
|: 501,73
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,75
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler14:21
|IDGYO
|6,05
|1.239.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.120.436
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.818.404
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.947.701
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.468.200
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|VERTU
|22,98
|24.118.484
|% -4,65
|
|THYAO
|14,55
|849.559.755
|% -0,75
|
|GARAN
|8,27
|452.556.460
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,12
|329.665.384
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,60
|328.591.160
|% -0,73
|
|KRDMD
|6,98
|320.031.607
|% -2,65
|
|EKGYO
|2,12
|329.665.384
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|152.079.141
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|849.559.755
|% -0,75
|
|GARAN
|8,27
|452.556.460
|% 0,98
|
|KRDMD
|6,98
|320.031.607
|% -2,65
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7079
|8,7094
|% -0,11
|
|Euro
|10,3750
|10,3808
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,0423
|12,1027
|% -0,53
|
|Frank
|9,4168
|9,4736
|% -0,48
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% -0,36
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,81
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|23,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|17,75
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|8,59
|
|Çeyrek
|800
|818
|4,29
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|72,57
|72,57
|-0,53
|
Seans Raporu
14:21
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-
14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 57 kaybederek (% -0.17 ) 1, 523
-
14:32XU100
Endeks 1, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 6, 385.00 milyon TL de
-
14:32DENGE
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 602 adet işlem
-
14:30HDFGS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 077, 387 adet işlem
-
14:28SEYKM
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 359, 319 adet işlem