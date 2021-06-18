BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.06.2021 18:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 21/06/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy Onyedinci Serbest (Döviz) Özel Fon GJA Garanti Portföy Ortas Serbest (Döviz) Özel Fon GJD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943147
BIST
18:001.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -23,80
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:008,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
18:0010,3517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0458
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
18:00498,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,57
|Açılış
|: 498,71
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDGYO
|6,05
|1.393.273
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.936.446
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.115.640
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.734.485
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|11.568.608
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.025.992
|% -9,84
|
|UMPAS
|1,31
|306.108
|% -9,66
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|THYAO
|14,52
|1.439.984.543
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,06
|1.004.647.893
|% -2,83
|
|GARAN
|8,15
|853.502.607
|% -0,49
|
|EREGL
|17,90
|706.885.022
|% -4,33
|
|KRDMD
|6,80
|557.293.566
|% -5,16
|
|EKGYO
|2,06
|1.004.647.893
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,16
|368.701.213
|% -0,46
|
|GARAN
|8,15
|853.502.607
|% -0,49
|
|THYAO
|14,52
|1.439.984.543
|% -0,95
|
|IHLGM
|1,17
|100.390.427
|% -3,31
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7234
|8,7255
|% 0,07
|
|Euro
|10,3466
|10,3517
|% -0,44
|
|Sterlin
|12,0036
|12,0638
|% -0,85
|
|Frank
|9,4092
|9,4658
|% -0,56
|
|Riyal
|2,3185
|2,3301
|% 0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|2,82
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,51
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında