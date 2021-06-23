BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.06.2021 13:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 24/06/2021 tarihinden itibaren "OJF " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943734
BIST
14:031.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.404
14:038,6297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0202
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:0310,3153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0188
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:03494,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 494,58
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:03
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.757.682
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.244.803
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.674.703
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.353.033
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|ESCOM
|5,86
|33.925.469
|% -5,48
|
|EKGYO
|2,13
|534.825.527
|% -0,93
|
|HALKB
|5,31
|533.937.057
|% 0,76
|
|KOZAL
|122,40
|443.532.509
|% 0,82
|
|VAKBN
|3,65
|159.996.098
|% 0,00
|
|TAVHL
|27,28
|147.203.551
|% -2,08
|
|ODAS
|1,94
|60.580.811
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,16
|28.341.359
|% -1,69
|
|PEKGY
|1,01
|15.386.915
|% 2,02
|
|BOBET
|5,35
|71.073.032
|% -5,31
|
|FLAP
|2,62
|22.560.404
|% 5,65
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6278
|8,6297
|% -0,23
|
|Euro
|10,3082
|10,3153
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0127
|12,0729
|% -0,14
|
|Frank
|9,3561
|9,4124
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2932
|2,3047
|% -0,28
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,57
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|-15,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|-15,17
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-7,34
|
|Çeyrek
|790
|808
|-3,67
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,95
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,03
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,63
|