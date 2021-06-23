BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.06.2021 13:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ziraat Portföy Katılım Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 24/06/2021 tarihinden itibaren "ZPJ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943735
BIST
14:461.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,59
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
14:468,6423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0076
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:4610,3275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0066
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:46495,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,99
|Açılış
|: 495,76
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:44
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.890.120
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.558.967
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.836.601
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.625.503
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,81
|36.007.135
|% -6,29
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,51
|739.064.415
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,10
|672.441.347
|% -2,33
|
|GARAN
|8,20
|631.980.566
|% -1,44
|
|HALKB
|5,28
|566.029.454
|% 0,19
|
|KOZAL
|121,90
|478.622.700
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,10
|672.441.347
|% -2,33
|
|HALKB
|5,28
|566.029.454
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,17
|220.306.135
|% -1,36
|
|GARAN
|8,20
|631.980.566
|% -1,44
|
|THYAO
|14,51
|739.064.415
|% -1,69
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6444
|8,6460
|% -0,05
|
|Euro
|10,3245
|10,3331
|% -0,01
|
|Sterlin
|12,0268
|12,0871
|% -0,02
|
|Frank
|9,3792
|9,4357
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2966
|2,3081
|% -0,13
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,98
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.266
|3.350
|-7,41
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|-3,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,55
|
Seans Raporu
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