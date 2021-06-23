BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.06.2021 15:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy TAYD Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 24/06/2021 tarihinden itibaren "TJL " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943750
BIST
15:031.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,59
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
15:038,6580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
15:0310,3538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0197
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3538
En Düşük
10,2595
15:03496,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,28
|Açılış
|: 496,05
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler15:01
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.890.120
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|71.556.294
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.845.992
|% 9,96
|
|RTALB
|20,02
|90.972.561
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,81
|37.212.816
|% -6,29
|
|BOBET
|5,30
|73.134.804
|% -6,19
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,55
|778.711.045
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,11
|704.410.068
|% -1,86
|
|GARAN
|8,23
|671.877.629
|% -1,08
|
|HALKB
|5,30
|578.412.510
|% 0,57
|
|KOZAL
|122,10
|493.867.434
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,11
|704.410.068
|% -1,86
|
|HALKB
|5,30
|578.412.510
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,18
|232.702.829
|% -0,91
|
|GARAN
|8,23
|671.877.629
|% -1,08
|
|THYAO
|14,55
|778.711.045
|% -1,42
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6554
|8,6589
|% 0,10
|
|Euro
|10,3450
|10,3547
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,0386
|12,0990
|% 0,08
|
|Frank
|9,3756
|9,4321
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2975
|2,3090
|% -0,10
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,98
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.266
|3.350
|-7,41
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|-3,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,55
|
Seans Raporu
15:01
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15:15XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 9, 067.00 milyon TL de
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15:15IDGYO
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 251 adet işlem
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 87 kaybederek (% -0.47 ) 1, 242
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, KENT, VKFYO, DAGHL, CEOEM, YESIL, EUYO, OZBAL
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15:10
OZBAL, RAYSG, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında