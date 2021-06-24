BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.06.2021 14:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy EFON Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 25/06/2021 tarihinden itibaren "IJE" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943952
BIST
15:541.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,81
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.414
En Düşük
1.405
15:548,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0478
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7004
En Düşük
8,6368
15:5410,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0894
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3999
En Düşük
10,3104
15:54497,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,26
|Açılış
|: 497,49
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler15:54
|SAMAT
|6,49
|24.261.097
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.904.468
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.737.718
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|146.136.946
|% -9,95
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|TSGYO
|3,19
|15.509.883
|% -5,62
|
|FLAP
|2,58
|24.464.360
|% -5,15
|
|SEKFK
|6,29
|16.892.864
|% -4,84
|
|THYAO
|14,58
|697.060.349
|% 0,14
|
|GARAN
|8,38
|639.207.648
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,25
|511.465.238
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,13
|479.079.539
|% 0,95
|
|KRDMD
|6,70
|380.233.463
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,25
|511.465.238
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,13
|479.079.539
|% 0,95
|
|GARAN
|8,38
|639.207.648
|% 1,33
|
|HALKB
|5,33
|328.268.074
|% 1,91
|
|KRDMD
|6,70
|380.233.463
|% 0,75
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6861
|8,6878
|% 0,55
|
|Euro
|10,3932
|10,3998
|% 0,87
|
|Sterlin
|12,0504
|12,1108
|% 0,18
|
|Frank
|9,4219
|9,4786
|% 0,54
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% 0,49
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|4,42
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|11,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|9,41
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|4,55
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,08
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,52
|
Seans Raporu
15:54
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16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 7 artarak (% 0.84 ) 1, 525
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16:06XU100
Endeks 1, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 7, 972.00 milyon TL de
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16:06CELHA
Yüzde 4.46 oranında artışla 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 408, 897 adet işlem
-
16:04DMSAS
Yüzde 9.58 oranında artışla 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 194, 425 adet işlem
-
16:02FADE
Yüzde 5.70 oranında artışla 22.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 602, 828 adet işlem