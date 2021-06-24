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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

24.06.2021 14:38



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy EFON Serbest (Döviz)  Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 25/06/2021 tarihinden itibaren "IJE" kodu kullanılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943952


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BAGFS 17,49 1.977.916 % 10,00  
DENGE 3,41 276.046 % 10,00  
RTALB 22,02 55.904.468 % 9,99  
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Altın Ons 1.783 1.784 4,42  
Altın Gr. 498 498 4,13  
Cumhuriyet 3.303 3.353 11,00  
Tam 3.286 3.369 9,41  
Yarım 1.588 1.630 4,55  
Çeyrek 797 815 2,27  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 0,15  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 0,08  
B. Petrol 74,67 74,67 -0,52  
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