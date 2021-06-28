Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

28.06.2021 12:07



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Elliikinci Fon" adına yapılacak işlemler için 29/06/2021 tarihinden itibaren "BJA" kodu kullanılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944421


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:551.389
Değişim :  -0,18% |  -2,57
Açılış :  1.395  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.387
BIST En Aktif Hisseler11:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 246,40 5.340.800 % 10,00  
TACTR 31,90 459.424 % 10,00  
YAPRK 35,48 2.129.328 % 9,98  
ERBOS 114,90 148.829.051 % 9,95  
DAGHL 16,20 25.163.777 % 9,53  
daha fazla
11:55 Alış Satış %  
Dolar 8,7260 8,7293 % -0,40  
Euro 10,4219 10,4281 % -0,37  
Sterlin 12,1237 12,1845 % -0,07  
Frank 9,4765 9,5335 % -0,42  
Riyal 2,3224 2,3340 % -0,32  
daha fazla
11:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -2,33  
Altın Gr. 500 500 -2,40  
Cumhuriyet 3.311 3.361 -14,00  
Tam 3.293 3.376 -16,06  
Yarım 1.592 1.633 -7,76  
Çeyrek 798 817 -3,89  
Gümüş.Ons 26,08 26,11 -0,01  
Gümüş Gr. 7,33 7,33 -0,03  
B. Petrol 75,12 75,12 -0,24  
Seans Raporu 11:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru