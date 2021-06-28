BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.06.2021 12:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Elliikinci Fon" adına yapılacak işlemler için 29/06/2021 tarihinden itibaren "BJA" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944421
BIST
11:551.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,57
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
11:558,7293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0350
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
11:5510,4281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0384
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
11:55499,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,55
|Açılış
|: 499,52
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler11:55
|TKURU
|246,40
|5.340.800
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.129.328
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|148.829.051
|% 9,95
|
|DAGHL
|16,20
|25.163.777
|% 9,53
|
|CEOEM
|10,94
|14.437.724
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.383.207
|% -9,91
|
|METUR
|6,28
|41.631.950
|% -7,37
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,86
|3.389.701
|% -7,21
|
|GARAN
|8,26
|449.642.671
|% 0,73
|
|THYAO
|14,14
|366.637.844
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,00
|349.258.723
|% -2,44
|
|SASA
|29,80
|311.713.460
|% 1,64
|
|KRDMD
|6,76
|209.005.422
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,00
|349.258.723
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,21
|143.557.584
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|449.642.671
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,76
|209.005.422
|% -0,73
|
|DOHOL
|2,90
|77.602.960
|% 0,35
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7260
|8,7293
|% -0,40
|
|Euro
|10,4219
|10,4281
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,1237
|12,1845
|% -0,07
|
|Frank
|9,4765
|9,5335
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3224
|2,3340
|% -0,32
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,33
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|-14,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|-16,06
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|-7,76
|
|Çeyrek
|798
|817
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,24
|