BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 29/06/2021 tarihinden itibaren "TJF" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944503BIST