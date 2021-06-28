BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.06.2021 16:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 29/06/2021 tarihinden itibaren "TJF" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944503
BIST
16:501.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,34
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:508,7116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0527
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7039
16:5010,4250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0415
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3761
16:50499,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,54
|Açılış
|: 499,92
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ATATP
|26,40
|47.891.744
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.238.435
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.776.022
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.846.417
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.120.347
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.952.615
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.851.641
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,17
|907.090.591
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,95
|796.252.358
|% -4,88
|
|THYAO
|14,02
|744.938.766
|% -1,82
|
|SASA
|29,08
|505.804.242
|% -0,82
|
|KRDMD
|6,68
|437.778.344
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,95
|796.252.358
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,18
|368.384.546
|% -1,36
|
|GARAN
|8,17
|907.090.591
|% -0,37
|
|AKBNK
|5,34
|368.470.894
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,09
|71.431.167
|% -0,91
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7079
|8,7116
|% -0,60
|
|Euro
|10,3731
|10,4250
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,0827
|12,1433
|% -0,41
|
|Frank
|9,4458
|9,5027
|% -0,75
|
|Riyal
|2,3193
|2,3309
|% -0,46
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,14
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|-15,00
|
|Tam
|3.291
|3.376
|-15,78
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|-7,63
|
|Çeyrek
|798
|817
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|-0,81
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
16:59RAYSG
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 100 adet işlem
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, ERBOS, YAPRK, KUTPO, TKURU, ATATP, TACTR, VANGD, YESIL, SELVA
-
16:58
TUCLK, TKURU, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:58
CRFSA, SAMAT, IHLGM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:58XEUR
EURO serbest piyasada 10.37 liradan (ALIŞ) işlem