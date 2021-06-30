BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
30.06.2021 12:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy PY Uludağ Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 01/07/2021 tarihinden itibaren "YJU" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945029
BIST
13:161.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,77
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
13:168,7025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0314
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
13:1610,3500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0476
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3225
13:16491,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,86
|Açılış
|: 491,70
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler13:15
|FADE
|22,44
|56.780.669
|% 10,00
|
|KENT
|247,50
|753.885
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.669.489
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.951.658
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.872.309
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.227.680
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,86
|12.066.353
|% -9,95
|
|DENGE
|2,84
|1.014.817
|% -7,49
|
|YAPRK
|36,48
|4.988.075
|% -6,51
|
|VANGD
|5,50
|22.482.262
|% -5,34
|
|GARAN
|8,35
|858.520.596
|% 1,21
|
|THYAO
|13,44
|461.530.090
|% 0,37
|
|KUTPO
|62,10
|363.795.736
|% 3,93
|
|EREGL
|18,19
|244.974.435
|% -0,44
|
|AKBNK
|5,30
|243.020.714
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,91
|211.754.762
|% -0,52
|
|GARAN
|8,35
|858.520.596
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,17
|216.858.825
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,30
|243.020.714
|% -0,38
|
|SKBNK
|1,06
|44.916.157
|% -0,93
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6995
|8,7034
|% -0,35
|
|Euro
|10,3426
|10,3495
|% -0,46
|
|Sterlin
|12,0124
|12,0726
|% -0,33
|
|Frank
|9,3882
|9,4447
|% -0,57
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% -0,38
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-3,40
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.306
|-3,00
|
|Tam
|3.241
|3.322
|-4,95
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,40
|
|Çeyrek
|786
|804
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|0,61
|