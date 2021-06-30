BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
30.06.2021 15:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Global MD Portföy Ada Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 01/07/2021 tarihinden itibaren "GJM" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945086
BIST
16:331.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:338,6713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0626
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:3310,2982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0994
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:33490,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,53
|Açılış
|: 490,03
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:33
|FADE
|22,44
|60.135.404
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.919.498
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.077.150
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.891.703
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.499.022
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|36,08
|6.399.852
|% -7,53
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,44
|13.481.429
|% -6,53
|
|GARAN
|8,32
|1.037.071.200
|% 0,85
|
|THYAO
|13,44
|674.344.996
|% 0,37
|
|KUTPO
|60,90
|619.434.160
|% 1,92
|
|SASA
|27,46
|364.576.513
|% -2,90
|
|AKBNK
|5,32
|351.647.715
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|273.908.066
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,17
|301.472.618
|% 0,46
|
|GARAN
|8,32
|1.037.071.200
|% 0,85
|
|AKBNK
|5,32
|351.647.715
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|67.409.728
|% 0,00
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6668
|8,6713
|% -0,72
|
|Euro
|10,2941
|10,2982
|% -0,96
|
|Sterlin
|11,9582
|12,0182
|% -0,78
|
|Frank
|9,3452
|9,4015
|% -1,02
|
|Riyal
|2,3056
|2,3171
|% -0,69
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-5,22
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.299
|-10,00
|
|Tam
|3.233
|3.317
|-10,55
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|-5,11
|
|Çeyrek
|784
|802
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,57
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 93 kaybederek (% -0.49 ) 1, 209
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, SELVA, FADE, GEDIK, PKENT, INVEO
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16:45
INVEO, SELVA, DESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
OZRDN, EUKYO, SAMAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45ARSAN
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 046, 173 adet işlem