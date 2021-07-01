BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.07.2021 13:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 02/07/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Ziraat Portföy V10 Serbest (Döviz) Özel Fon ZJH Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ZJL Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ZJV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945413
BIST
13:511.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
13:518,6935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
13:5110,3591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0322
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
13:51495,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 495,75
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler13:51
|PEKGY
|1,10
|43.542.716
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|4.402.152
|% 10,00
|
|INVEO
|130,30
|6.876.452
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.659.767
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.300.825
|% 9,89
|
|KUTPO
|51,85
|1.850.060
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.852.092
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
|
|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
|
|GARAN
|8,34
|513.704.631
|% 0,48
|
|THYAO
|13,41
|400.514.381
|% 0,30
|
|SASA
|27,50
|271.383.803
|% 1,18
|
|ERBOS
|132,90
|242.007.957
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,18
|202.608.632
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,88
|184.317.563
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,18
|202.608.632
|% 0,93
|
|GARAN
|8,34
|513.704.631
|% 0,48
|
|PEKGY
|1,10
|43.542.716
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,06
|35.328.050
|% 0,00
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6913
|8,6935
|% -0,06
|
|Euro
|10,3092
|10,3591
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,9365
|11,9964
|% -0,51
|
|Frank
|9,3506
|9,4069
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3104
|2,3220
|% -0,09
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,64
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|29,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|29,20
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|14,12
|
|Çeyrek
|792
|810
|7,07
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|1,27
|