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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

01.07.2021 13:29



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 02/07/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                                                                                                                        Fon Kodu Ziraat Portföy V10 Serbest (Döviz) Özel Fon                                                                                          ZJH Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)                                   ZJL Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)                   ZJV



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945413


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Tam 3.268 3.350 29,20  
Yarım 1.580 1.621 14,12  
Çeyrek 792 810 7,07  
Gümüş.Ons 26,21 26,25 0,10  
Gümüş Gr. 7,32 7,34 0,02  
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