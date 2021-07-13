BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.07.2021 10:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu" adına yapılacak işlemler için 13/07/2021 tarihinden itibaren "GPZ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950564
BIST
10:541.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,89
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:548,6342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:5410,2362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0165
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:54501,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,35
|Açılış
|: 501,81
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:54
|EDATA
|7,30
|43.984.225
|% 8,63
|
|YAPRK
|33,46
|7.379.067
|% 8,50
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|EKIZ
|8,68
|376.339
|% 5,60
|
|FADE
|14,16
|14.075.290
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.845.045
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,30
|2.671.719
|% -9,40
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|EUKYO
|6,92
|1.773.904
|% -6,86
|
|GARAN
|8,59
|253.090.741
|% -0,58
|
|THYAO
|13,18
|168.464.070
|% -0,45
|
|SASA
|26,52
|103.157.718
|% 0,23
|
|PETKM
|5,32
|103.109.338
|% 0,57
|
|KRDMD
|7,17
|95.379.688
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,26
|94.613.781
|% -0,44
|
|GARAN
|8,59
|253.090.741
|% -0,58
|
|TSKB
|1,21
|30.718.844
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,80
|36.423.965
|% -0,55
|
|PETKM
|5,32
|103.109.338
|% 0,57
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6309
|8,6342
|% -0,01
|
|Euro
|10,2305
|10,2362
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9196
|11,9793
|% -0,29
|
|Frank
|9,3763
|9,4328
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2919
|2,3034
|% -0,15
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|4,41
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|0,39
|