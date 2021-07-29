BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.07.2021 16:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/07/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy Özm Serbest (Döviz) Özel Fon GZO Garanti Portföy Emtia Serbest Fon GZE Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon GZZ Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon GZG Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon GZL Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken FonGZY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952629
BIST
17:211.392
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 30,90
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:218,4942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0540
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4802
17:2110,1244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0129
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
17:21499,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,89
|Açılış
|: 499,65
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:21
|EDATA
|13,68
|138.209.161
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.411.738
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.898.819
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|65.681.370
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.746.088
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.063.276
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.063.276
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,41
|301.360.112
|% -8,51
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|GARAN
|8,32
|1.105.458.545
|% 1,46
|
|EREGL
|20,10
|1.059.569.319
|% 7,31
|
|KRDMD
|7,81
|836.043.868
|% 3,72
|
|THYAO
|12,81
|576.649.387
|% 1,99
|
|ASELS
|15,29
|466.881.406
|% 2,89
|
|YKBNK
|2,30
|306.211.151
|% 1,77
|
|GARAN
|8,32
|1.105.458.545
|% 1,46
|
|KRDMD
|7,81
|836.043.868
|% 3,72
|
|KARSN
|4,18
|333.480.670
|% 2,70
|
|YAYLA
|4,41
|301.360.112
|% -8,51
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4911
|8,4942
|% -0,63
|
|Euro
|10,0948
|10,1244
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,8410
|11,9004
|% -0,08
|
|Frank
|9,3343
|9,3905
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2593
|2,2707
|% -0,58
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|19,46
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,17
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|0,55
|
Seans Raporu
17:21
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 44 artarak (% 2.70 ) 1, 499
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17:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GARAN
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17:31XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 10, 769.00 milyon TL de
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17:30KUYAS
Yüzde 9.41 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 269, 213 adet işlem
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17:29KTSKR
Yüzde 9.94 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 629, 220 adet işlem