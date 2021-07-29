BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/07/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy Özm Serbest (Döviz) Özel Fon GZO Garanti Portföy Emtia Serbest Fon GZE Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon GZZ Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon GZG Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon GZL Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken FonGZYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952629BIST