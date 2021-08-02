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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

02.08.2021 09:58



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Ufuk Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 03/08/2021 tarihinden itibaren "OJU " kodu kullanılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954044


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ODAS 1,78 116.253.801 % 29,05  
GRNYO 2,29 774.218 % 1,32  
ORGE 5,96 22.683.382 % 0,00  
TAVHL 22,56 117.760.492 % 0,00  
SEKFK 5,46 9.144.690 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 8,4472 8,4535 % 0,18  
Euro 10,0365 10,0519 % 0,15  
Sterlin 11,7170 11,7757 % 0,18  
Frank 9,2858 9,3417 % 0,08  
Riyal 2,2458 2,2571 % 0,12  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 -5,59  
Altın Gr. 491 491 -1,06  
Cumhuriyet 3.265 3.315 -11,00  
Tam 3.251 3.331 -40,76  
Yarım 1.571 1.611 -19,72  
Çeyrek 788 806 -9,86  
Gümüş.Ons 25,47 25,50 -0,01  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 0,01  
B. Petrol 74,67 74,67 -0,74  
Seans Raporu 09:55
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