BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.08.2021 09:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Ufuk Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 03/08/2021 tarihinden itibaren "OJU " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954044
BIST
09:551.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,07
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.398
09:558,4535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4270
09:5510,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0154
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
10,0068
09:55491,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,78
|Açılış
|: 491,46
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
490,82
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ODAS
|1,78
|116.253.801
|% 29,05
|
|GRNYO
|2,29
|774.218
|% 1,32
|
|ORGE
|5,96
|22.683.382
|% 0,00
|
|TAVHL
|22,56
|117.760.492
|% 0,00
|
|SEKFK
|5,46
|9.144.690
|% 0,00
|
|TAVHL
|22,56
|117.760.492
|% 0,00
|
|ORGE
|5,96
|22.683.382
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,16
|19.916.395
|% 0,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% 0,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 0,00
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 0,00
|
|EREGL
|20,00
|651.950.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 0,00
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4472
|8,4535
|% 0,18
|
|Euro
|10,0365
|10,0519
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7170
|11,7757
|% 0,18
|
|Frank
|9,2858
|9,3417
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2458
|2,2571
|% 0,12
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-5,59
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,74
|