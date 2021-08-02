BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.08.2021 16:08
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ziraat Portföy İkinci Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 03/08/2021 tarihinden itibaren "ZJI" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954159
BIST
17:531.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
17:538,3581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0800
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
17:539,9737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0628
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
17:53487,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,40
|Açılış
|: 487,83
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler17:53
|IDGYO
|3,30
|75.061.011
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.491.248
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|INTEM
|39,56
|15.511.041
|% 9,95
|
|DOBUR
|15,48
|3.478.597
|% 9,94
|
|METUR
|6,14
|138.688.217
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|807.793.422
|% -9,85
|
|KARYE
|9,84
|116.097.620
|% -9,72
|
|EMKEL
|2,47
|95.237.345
|% -8,86
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|GARAN
|8,56
|907.852.518
|% 0,47
|
|KARSN
|4,12
|807.793.422
|% -9,85
|
|ASELS
|16,02
|745.767.864
|% 3,29
|
|YKBNK
|2,42
|620.867.767
|% 1,26
|
|THYAO
|12,88
|548.534.447
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,42
|620.867.767
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,82
|343.890.299
|% 0,00
|
|KARSN
|4,12
|807.793.422
|% -9,85
|
|ODAS
|1,31
|240.314.978
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,35
|225.579.617
|% 2,27
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3565
|8,3581
|% -0,95
|
|Euro
|9,9225
|9,9737
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,5772
|11,6353
|% -1,01
|
|Frank
|9,2032
|9,2587
|% -0,81
|
|Riyal
|2,2217
|2,2329
|% -0,95
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,55
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-4,81
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|-1,61
|