BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.08.2021 15:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Nurol Portföy Para Piyasası Fonu" adına yapılacak işlemler için 04/08/2021 tarihinden itibaren "PPN" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954409
BIST
16:181.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:188,4177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0698
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:1810,0034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0803
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
16:18489,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,07
|Açılış
|: 489,79
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:16
|IDGYO
|3,63
|11.677.366
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.060.220
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|37.491.873
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.462.067
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.711.218
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.863.847
|% -9,93
|
|BAYRK
|9,43
|36.179.609
|% -5,79
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|BURVA
|23,44
|9.434.674
|% -5,41
|
|GARAN
|8,69
|1.156.210.059
|% 1,64
|
|EREGL
|20,00
|800.338.415
|% 1,52
|
|SISE
|7,78
|758.209.545
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,42
|624.672.404
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|486.774.909
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,42
|624.672.404
|% 0,00
|
|GARAN
|8,69
|1.156.210.059
|% 1,64
|
|ODAS
|1,32
|139.493.766
|% 0,76
|
|KARSN
|4,07
|423.711.953
|% -1,21
|
|SISE
|7,78
|758.209.545
|% 0,78
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4143
|8,4171
|% 0,83
|
|Euro
|9,9953
|10,0131
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,6635
|11,7220
|% 0,92
|
|Frank
|9,2715
|9,3273
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2353
|2,2465
|% 0,73
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,57
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|23,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|19,96
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,66
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,08
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-1,56
|