BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.08.2021 17:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Altın Fonu" adına yapılacak işlemler için 10/08/2021 tarihinden itibaren "OJK " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956115
BIST
17:511.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:518,6154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:5110,1081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0531
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:51477,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,36
|Açılış
|: 477,83
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler17:51
|DAGI
|4,29
|280.646.892
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.122.228.404
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.895.887
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.017.472
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.678.826
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.242.298
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.921.877
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.969.002
|% -9,84
|
|CMBTN
|216,70
|14.866.004
|% -8,10
|
|MRSHL
|245,60
|4.100.666
|% -7,50
|
|GARAN
|9,13
|1.341.038.109
|% -0,11
|
|EREGL
|19,81
|1.304.216.092
|% -3,46
|
|SISE
|8,35
|1.242.589.268
|% 2,08
|
|GENIL
|15,73
|1.122.228.404
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,00
|970.593.284
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,48
|565.218.571
|% 1,64
|
|SISE
|8,35
|1.242.589.268
|% 2,08
|
|GARAN
|9,13
|1.341.038.109
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,85
|233.649.856
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,00
|970.593.284
|% 0,38
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6127
|8,6154
|% -0,27
|
|Euro
|10,0988
|10,1081
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,8921
|11,9517
|% -0,23
|
|Frank
|9,2925
|9,3485
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2884
|2,2999
|% -0,30
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-3,54
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,95
|70,95
|1,91
|
Seans Raporu
17:51
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında