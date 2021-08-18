BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.08.2021 10:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Yalçın Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 19/08/2021 tarihinden itibaren "OJY " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958906
BIST
13:101.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
13:108,4874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0558
|Açılış
|: 8,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
13:109,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0726
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
13:10487,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,69
|Açılış
|: 487,46
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler13:08
|AGYO
|3,74
|49.777.631
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.504.353
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|80.585.647
|% 9,86
|
|SERVE
|16,90
|207.565
|% 9,74
|
|ARSAN
|4,59
|29.970.340
|% 9,29
|
|VKING
|6,97
|38.303.925
|% -7,44
|
|KUTPO
|55,15
|37.188.738
|% -7,39
|
|UZERB
|31,80
|52.438
|% -7,02
|
|PRZMA
|4,16
|9.461.973
|% -6,73
|
|EUHOL
|3,37
|21.929.450
|% -6,65
|
|GARAN
|9,46
|488.005.570
|% 0,00
|
|THYAO
|12,32
|408.973.638
|% -0,96
|
|KRDMD
|8,09
|402.492.111
|% -1,22
|
|YKBNK
|2,60
|390.505.711
|% 0,00
|
|TUPRS
|103,10
|348.574.990
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,60
|390.505.711
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|488.005.570
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|93.725.713
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,09
|402.492.111
|% -1,22
|
|VAKBN
|3,60
|176.761.727
|% 1,12
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4837
|8,4866
|% 0,65
|
|Euro
|9,9399
|9,9499
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6112
|11,6694
|% 0,55
|
|Frank
|9,2323
|9,2879
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2516
|2,2629
|% 0,48
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|1,75
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.280
|8,00
|
|Tam
|3.219
|3.301
|20,03
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|9,69
|
|Çeyrek
|780
|798
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,64
|69,64
|0,61
|