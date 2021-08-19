BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.08.2021 13:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
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Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Garanti Portföy Pruva Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 20/08/2021 tarihinden itibaren "GLP" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959229
BIST
15:071.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,34
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:078,5231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0751
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:079,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0717
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
15:07489,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,76
|Açılış
|: 489,42
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:07
|PENTA
|89,85
|11.791.764
|% 16,24
|
|DMSAS
|7,78
|64.818.067
|% 13,25
|
|KTSKR
|52,65
|84.227.845
|% 12,89
|
|DOBUR
|22,92
|2.170.097
|% 12,46
|
|TSGYO
|3,70
|37.951.506
|% 10,12
|
|BRYAT
|382,00
|69.050.018
|% -8,06
|
|VAKKO
|10,57
|24.138.356
|% -7,20
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.098.289
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,27
|554.947.139
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,76
|443.885.523
|% -3,48
|
|SISE
|8,72
|423.495.799
|% 1,16
|
|THYAO
|12,25
|416.613.192
|% 0,00
|
|EREGL
|18,59
|367.124.397
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,85
|336.044.783
|% 0,54
|
|ODAS
|1,42
|135.161.412
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|173.364.526
|% -1,54
|
|GARAN
|9,27
|554.947.139
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,76
|443.885.523
|% -3,48
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5178
|8,5231
|% 0,89
|
|Euro
|9,9786
|9,9866
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6090
|11,6673
|% 0,19
|
|Frank
|9,2514
|9,3071
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2633
|2,2746
|% 0,76
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|12,81
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,19
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|66,11
|66,11
|-2,12
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:19ALKIM
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 15.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 654, 401 adet işlem
-
15:18ATEKS
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 35.30 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 420 adet işlem
-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 63 kaybederek (% -0.87 ) 1, 549
-
15:16XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 7, 430.00 milyon TL de
-
15:16ALARK
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 485, 812 adet işlem