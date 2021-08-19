BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.08.2021 13:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 20/08/2021 tarihinden itibaren "MJB" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959230
BIST
16:371.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,43
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:378,5244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0764
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:379,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0727
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:37490,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,41
|Açılış
|: 490,07
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:37
|DMSAS
|8,04
|113.686.967
|% 17,03
|
|PENTA
|90,40
|15.828.503
|% 16,95
|
|DOBUR
|23,30
|2.653.242
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,75
|91.820.200
|% 13,10
|
|ESCAR
|20,24
|91.634.422
|% 10,78
|
|BRYAT
|384,70
|105.051.410
|% -7,41
|
|VAKKO
|10,55
|37.662.750
|% -7,37
|
|ALKIM
|15,54
|113.194.161
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.644.668
|% -6,67
|
|GARAN
|9,29
|712.916.984
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,70
|555.719.309
|% -4,23
|
|SISE
|8,71
|483.611.301
|% 1,04
|
|THYAO
|12,24
|479.551.919
|% -0,08
|
|EREGL
|18,59
|443.298.552
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,85
|371.706.483
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|149.327.468
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|224.483.848
|% -1,54
|
|GARAN
|9,29
|712.916.984
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,70
|555.719.309
|% -4,23
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5220
|8,5244
|% 0,90
|
|Euro
|9,9794
|9,9876
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6349
|11,6932
|% 0,41
|
|Frank
|9,2553
|9,3110
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2676
|2,2789
|% 0,95
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,39
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|12,00
|
|Tam
|3.229
|3.311
|12,24
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|5,92
|
|Çeyrek
|783
|801
|2,96
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-1,75
|
Seans Raporu
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