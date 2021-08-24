BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.08.2021 17:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 25/08/2021 tarihinden itibaren "ZLH" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960221
BIST
17:291.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:298,4168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:299,9057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:29488,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 488,60
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MAALT
|196,90
|48.072.909
|% 10,00
|
|GESAN
|24,86
|15.444.573
|% 10,00
|
|HATEK
|18,61
|24.283.517
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|740.914.307
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.207.023
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.677.862
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|16,98
|82.804.541
|% -7,67
|
|VBTYZ
|22,98
|68.617.939
|% -7,11
|
|KARYE
|15,03
|18.356.907
|% -6,53
|
|THYAO
|12,82
|1.235.002.105
|% 2,64
|
|GARAN
|9,51
|980.344.792
|% -0,42
|
|BRLSM
|12,11
|740.914.307
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,75
|617.039.393
|% 1,04
|
|EREGL
|18,72
|504.791.126
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,58
|362.529.316
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|220.591.157
|% 0,54
|
|GARAN
|9,51
|980.344.792
|% -0,42
|
|THYAO
|12,82
|1.235.002.105
|% 2,64
|
|KRDMD
|7,75
|617.039.393
|% 1,04
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4096
|8,4158
|% -0,05
|
|Euro
|9,8966
|9,9077
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5153
|11,5731
|% -0,13
|
|Frank
|9,1892
|9,2445
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2376
|2,2488
|% -0,12
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,66
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|69,88
|69,88
|1,51
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 73 artarak (% 0.60 ) 1, 300
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRLSM, MAALT, GESAN, TKURU, IZFAS, HATEK, SUMAS, AYCES, CLEBI
-
17:39
TKURU, HUBVC, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:39
DAGI, IDEAS, SANFM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:39
Bu seansda işlem gören 217 hisse senedinden 86 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 115 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem