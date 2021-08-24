Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

24.08.2021 17:05



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 25/08/2021 tarihinden itibaren "ZLH" kodu kullanılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960221


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:291.469
Değişim :  0,64% |  9,30
Açılış :  1.465  
Önceki Kapanış :  1.459  
En Yüksek
1.472 En Düşük
1.464
BIST En Aktif Hisseler17:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 196,90 48.072.909 % 10,00  
GESAN 24,86 15.444.573 % 10,00  
HATEK 18,61 24.283.517 % 9,99  
BRLSM 12,11 740.914.307 % 9,99  
CLEBI 187,10 62.207.023 % 9,99  
daha fazla
17:27 Alış Satış %  
Dolar 8,4096 8,4158 % -0,05  
Euro 9,8966 9,9077 % 0,02  
Sterlin 11,5153 11,5731 % -0,13  
Frank 9,1892 9,2445 % -0,11  
Riyal 2,2376 2,2488 % -0,12  
daha fazla
17:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 0,66  
Altın Gr. 489 489 -0,28  
Cumhuriyet 3.244 3.293 -7,00  
Tam 3.229 3.310 -6,20  
Yarım 1.561 1.601 -3,00  
Çeyrek 783 801 -1,50  
Gümüş.Ons 23,87 23,90 0,26  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,05  
B. Petrol 69,88 69,88 1,51  
Seans Raporu 17:27
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru