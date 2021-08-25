BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.08.2021 12:05
ren "TJB" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960376
BIST
14:491.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,91
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:498,4156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:499,8840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:49485,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,69
|Açılış
|: 485,07
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:48
|GESAN
|27,34
|465.189.257
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|286.062.226
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|ARZUM
|19,02
|123.304.338
|% 9,69
|
|DARDL
|2,95
|44.463.727
|% 9,67
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.476.877
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|BASCM
|9,54
|55.736
|% -5,26
|
|GARAN
|9,59
|1.084.250.639
|% 0,42
|
|THYAO
|12,92
|842.104.576
|% 0,86
|
|BRLSM
|13,19
|680.922.564
|% 8,92
|
|BIMAS
|73,05
|513.651.433
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,73
|468.333.616
|% 0,52
|
|MRGYO
|1,22
|286.062.226
|% 9,91
|
|ODAS
|1,46
|164.836.319
|% 2,10
|
|GARAN
|9,59
|1.084.250.639
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,56
|248.766.366
|% -0,78
|
|THYAO
|12,92
|842.104.576
|% 0,86
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4111
|8,4140
|% 0,20
|
|Euro
|9,8778
|9,8840
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,4910
|11,5487
|% -0,01
|
|Frank
|9,1494
|9,2045
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2337
|2,2449
|% 0,08
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-8,66
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-31,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-31,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-15,12
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,56
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,63
|70,63
|0,22
|