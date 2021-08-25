BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.08.2021 13:37
n itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Fiba Portföy Meltem İkinci Serbest (Döviz) Fon FJN Fiba Portföy Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fon FJC
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960385
BIST
14:531.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,88
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:538,4182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0211
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:539,8854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:53485,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,57
|Açılış
|: 485,19
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:53
|GESAN
|27,34
|465.190.515
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|286.100.567
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|44.582.011
|% 9,67
|
|ARZUM
|18,95
|123.619.269
|% 9,28
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.483.306
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|ENKAI
|9,93
|9.747.506
|% -5,43
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|GARAN
|9,59
|1.087.281.552
|% 0,42
|
|THYAO
|12,93
|879.992.090
|% 0,94
|
|BRLSM
|13,23
|686.119.236
|% 9,25
|
|BIMAS
|73,05
|514.186.983
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,72
|473.591.407
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,22
|286.100.567
|% 9,91
|
|ODAS
|1,46
|165.194.244
|% 2,10
|
|GARAN
|9,59
|1.087.281.552
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,55
|248.859.480
|% -1,16
|
|THYAO
|12,93
|879.992.090
|% 0,94
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4166
|8,4182
|% 0,25
|
|Euro
|9,8811
|9,8854
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,5011
|11,5588
|% 0,07
|
|Frank
|9,1584
|9,2136
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2357
|2,2469
|% 0,17
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-8,66
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-31,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-31,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-15,12
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,56
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,63
|70,63
|0,22
|