BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Tacirler Portföy BDR Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 26/08/2021 tarihinden itibaren "TJB" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960504BIST