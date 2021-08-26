BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
26.08.2021 09:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Tacirler Portföy BDR Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 26/08/2021 tarihinden itibaren "TJB" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960504
BIST
12:301.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:308,3662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:309,8658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:30480,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,11
|Açılış
|: 480,54
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:30
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.499.440
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|DARDL
|3,19
|26.041.465
|% 8,14
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|AGYO
|3,69
|8.421.767
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.642.317
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|474.632.824
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,21
|287.297.791
|% -7,51
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|THYAO
|12,77
|715.933.247
|% 2,16
|
|GARAN
|9,51
|477.312.844
|% -0,21
|
|GESAN
|24,62
|474.632.824
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|BRLSM
|11,21
|287.297.791
|% -7,51
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|ODAS
|1,48
|137.797.696
|% 0,68
|
|THYAO
|12,77
|715.933.247
|% 2,16
|
|YKBNK
|2,55
|129.105.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,51
|477.312.844
|% -0,21
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3638
|8,3662
|% -0,06
|
|Euro
|9,8590
|9,8658
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,4671
|11,5246
|% -0,13
|
|Frank
|9,1012
|9,1560
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2259
|2,2370
|% 0,07
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,48
|
|Altın Gr.
|480
|481
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.174
|3.254
|-14,59
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-7,05
|
|Çeyrek
|769
|787
|-3,53
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,62
|70,62
|-0,66
|