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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

26.08.2021 15:39



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Phillip Portföy Para Piyasası Fonu" adına yapılacak işlemler için 27/08/2021 tarihinden itibaren "PJL" kodu kullanılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960578


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Tam 3.184 3.265 -3,40  
Yarım 1.539 1.579 -1,64  
Çeyrek 772 790 -0,82  
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Gümüş Gr. 6,38 6,38 -0,04  
B. Petrol 70,64 70,64 -0,64  
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