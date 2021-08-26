BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
26.08.2021 15:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Phillip Portföy Para Piyasası Fonu" adına yapılacak işlemler için 27/08/2021 tarihinden itibaren "PJL" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960578
BIST
16:531.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.450
16:538,3973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0262
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3974
En Düşük
8,3461
16:539,8933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0256
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
16:53481,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 481,93
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler16:51
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|KTSKR
|62,05
|54.334.520
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.777.529
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|BALAT
|6,24
|1.012.559
|% 9,86
|
|AGYO
|3,69
|8.675.064
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.072.547
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.355.684
|% -9,95
|
|SRVGY
|71,40
|21.110.480
|% -8,11
|
|DOBUR
|23,22
|1.001.486
|% -8,00
|
|THYAO
|12,87
|1.293.756.847
|% 2,96
|
|GARAN
|9,51
|890.454.788
|% -0,21
|
|BRLSM
|11,41
|730.527.026
|% -5,86
|
|GESAN
|24,62
|587.355.684
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,15
|414.364.106
|% -5,74
|
|MRGYO
|1,15
|414.364.106
|% -5,74
|
|YKBNK
|2,56
|336.152.993
|% 0,39
|
|ODAS
|1,47
|191.798.965
|% 0,00
|
|THYAO
|12,87
|1.293.756.847
|% 2,96
|
|GARAN
|9,51
|890.454.788
|% -0,21
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3953
|8,3991
|% 0,33
|
|Euro
|9,8864
|9,8916
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,4754
|11,5330
|% -0,06
|
|Frank
|9,0974
|9,1522
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2312
|2,2424
|% 0,31
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-4,23
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-3,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|-0,64
|
Seans Raporu
16:51
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