BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRe-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Re-Pie Portföy Altın Katılım Fonu" adına yapılacak işlemler için 27/08/2021 tarihinden itibaren "RJG" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960574BIST