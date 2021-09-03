BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.09.2021 17:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ata Portföy Yedinci Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 06/09/2021 tarihinden itibaren "NKJ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961750
BIST
17:151.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,16
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:158,2992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0251
|Açılış
|: 8,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:159,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:15487,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,20
|Açılış
|: 487,76
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,88
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:13
|OYLUM
|4,40
|34.254.219
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|245.476
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|42.720.065
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.561.656
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|LUKSK
|47,96
|13.149.354
|% -5,68
|
|BURCE
|20,58
|8.154.415
|% -5,51
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|EDATA
|13,10
|77.009.888
|% -4,87
|
|THYAO
|12,86
|997.048.551
|% -0,31
|
|GARAN
|9,82
|901.322.819
|% -0,41
|
|SASA
|28,44
|534.662.969
|% 0,85
|
|EREGL
|18,21
|434.929.350
|% -1,09
|
|KRDMD
|7,68
|409.706.627
|% -0,26
|
|ODAS
|1,57
|241.346.480
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,76
|259.056.259
|% 7,98
|
|YKBNK
|2,62
|284.684.744
|% -0,76
|
|GARAN
|9,82
|901.322.819
|% -0,41
|
|AKYHO
|2,42
|200.612.198
|% -2,81
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2969
|8,3009
|% 0,32
|
|Euro
|9,8604
|9,8667
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,4841
|11,5417
|% 0,60
|
|Frank
|9,0637
|9,1183
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% 0,43
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|13,88
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|19,00
|
|Tam
|3.195
|3.277
|14,67
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|7,10
|
|Çeyrek
|774
|793
|3,55
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,15
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|0,25
|