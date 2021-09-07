BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.09.2021 17:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 08/09/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy Yirminci Serbest (Döviz)Özel Fon GAU Garanti Portföy Yirmibirinci Serbest (Döviz)Özel FonGAC Garanti Portföy Yirmiikinci Serbest (Döviz)Özel FonGAV Garanti Portföy Yirmiüçüncü Serbest (Döviz)Özel FonGAJ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962303
BIST
15:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:058,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:0510,0356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:05489,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,38
|Açılış
|: 489,13
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ORCAY
|14,33
|158.855.601
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.919.283
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.841
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.251
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.880.422
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,47
|9.811.689
|% -3,14
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|380.982.059
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,31
|370.750.889
|% 0,69
|
|EREGL
|18,03
|311.703.159
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|HALKB
|4,76
|307.265.843
|% 1,93
|
|ODAS
|1,47
|76.413.303
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.476.383
|% -1,64
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4621
|8,4645
|% 0,03
|
|Euro
|10,0283
|10,0356
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6641
|11,7226
|% 0,42
|
|Frank
|9,1782
|9,2335
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2472
|2,2585
|% -0,07
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,34
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|17,80
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|8,61
|
|Çeyrek
|781
|799
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,49
|
Seans Raporu
15:05
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-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 55 artarak (% 0.69 ) 1, 547
-
15:16XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 7, 914.00 milyon TL de
-
15:15POLTK
Yüzde 5.57 oranında artışla 369.50 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 556 adet işlem
-
15:13AKFGY
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 128, 094 adet işlem
-
15:11XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 7, 760.00 milyon TL de