BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 08/09/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy Yirminci Serbest (Döviz)Özel Fon GAU Garanti Portföy Yirmibirinci Serbest (Döviz)Özel FonGAC Garanti Portföy Yirmiikinci Serbest (Döviz)Özel FonGAV Garanti Portföy Yirmiüçüncü Serbest (Döviz)Özel FonGAJhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962303BIST