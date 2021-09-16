BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.09.2021 11:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 17/09/2021 tarihinden itibaren "FZJ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964059
BIST
11:101.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.424
11:108,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0212
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,4486
En Düşük
8,4182
11:109,9662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0063
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
9,9994
En Düşük
9,9479
11:10484,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,08
|Açılış
|: 484,98
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler11:10
|GARFA
|9,35
|4.597.319
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|1.947.249
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|225.066.962
|% 9,93
|
|ESEN
|35,74
|77.561.845
|% 8,63
|
|ISKPL
|8,01
|118.110.295
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,32
|18.175.628
|% -9,43
|
|IHGZT
|1,19
|29.242.070
|% -7,03
|
|SELVA
|7,69
|35.128.999
|% -7,01
|
|DOGUB
|5,25
|5.831.682
|% -4,72
|
|GARAN
|9,55
|450.552.717
|% 1,27
|
|YEOTK
|51,80
|225.066.962
|% 9,93
|
|TUPRS
|108,90
|217.716.598
|% -0,27
|
|THYAO
|12,41
|189.946.366
|% 1,22
|
|BIOEN
|35,80
|163.048.570
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,50
|121.525.168
|% 1,21
|
|GARAN
|9,55
|450.552.717
|% 1,27
|
|ODAS
|1,44
|41.831.911
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,19
|29.242.070
|% -7,03
|
|EKGYO
|1,84
|36.748.767
|% 0,55
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4448
|8,4481
|% 0,25
|
|Euro
|9,9589
|9,9662
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,6433
|11,7017
|% 0,12
|
|Frank
|9,1218
|9,1768
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2452
|2,2564
|% 0,22
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,92
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|0,06
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:24ESEN
Yüzde 8.75 oranında artışla 35.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 243, 301 adet işlem
-
11:23TEZOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 115 adet işlem
-
11:22NATEN
Yüzde 6.15 oranında artışla 39.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 108 adet işlem
-
11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 51 artarak (% 0.49 ) 1, 526
-
11:21XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 2, 975.00 milyon TL de