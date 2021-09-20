BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.09.2021 17:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon" adına yapılacak işlemler için 21/09/2021 tarihinden itibaren "DTZ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964574
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0340
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05492,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,25
|Açılış
|: 492,28
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYLUM
|8,15
|25.175.617
|% 9,99
|
|HUBVC
|11,61
|73.350.926
|% 9,94
|
|EDIP
|3,76
|60.649.802
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.115
|% 9,92
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|KTSKR
|58,45
|5.435.639
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.203.885
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,74
|36.167.734
|% -9,87
|
|BMSCH
|8,54
|44.831.457
|% -8,86
|
|BRYAT
|376,00
|70.586.027
|% -8,23
|
|TEZOL
|18,19
|1.509.567.049
|% -1,36
|
|THYAO
|12,81
|1.484.839.340
|% 0,71
|
|GARAN
|9,09
|1.212.771.907
|% -3,19
|
|YKBNK
|2,38
|525.206.158
|% -2,86
|
|EREGL
|16,47
|503.318.257
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,38
|525.206.158
|% -2,86
|
|GARAN
|9,09
|1.212.771.907
|% -3,19
|
|EKGYO
|1,78
|227.300.634
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.484.839.340
|% 0,71
|
|ODAS
|1,34
|139.626.896
|% -3,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6611
|8,6619
|% 0,17
|
|Euro
|10,1685
|10,1754
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,8219
|11,8812
|% -0,14
|
|Frank
|9,3103
|9,3664
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3056
|2,3171
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|11,13
|
|Altın Gr.
|492
|492
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,03
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|-0,70
|
Seans Raporu
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