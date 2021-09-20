BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu" adına yapılacak işlemler için 21/09/2021 tarihinden itibaren "BRG" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964575BIST