BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.09.2021 17:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu" adına yapılacak işlemler için 21/09/2021 tarihinden itibaren "BRG" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964575
BIST
17:521.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -28,08
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
17:528,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0281
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
17:5210,1787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0385
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
17:52492,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,19
|Açılış
|: 492,22
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,52
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler17:52
|EDIP
|3,76
|60.624.392
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|72.332.706
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.483.172
|% 9,92
|
|OYLUM
|8,14
|24.838.170
|% 9,85
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|KTSKR
|58,45
|5.406.647
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.182.571
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,74
|36.005.669
|% -9,87
|
|BMSCH
|8,57
|43.551.217
|% -8,54
|
|BRYAT
|377,40
|68.004.321
|% -7,88
|
|TEZOL
|18,19
|1.509.567.049
|% -1,36
|
|THYAO
|12,83
|1.437.101.223
|% 0,86
|
|GARAN
|9,08
|1.156.357.123
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|521.930.696
|% -2,86
|
|SISE
|8,19
|472.133.172
|% -1,68
|
|YKBNK
|2,38
|521.930.696
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,79
|223.972.805
|% -1,65
|
|GARAN
|9,08
|1.156.357.123
|% -3,30
|
|THYAO
|12,83
|1.437.101.223
|% 0,86
|
|ODAS
|1,34
|132.406.208
|% -3,60
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6709
|8,6749
|% 0,32
|
|Euro
|10,1729
|10,1787
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,8096
|11,8688
|% -0,25
|
|Frank
|9,3010
|9,3570
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3037
|2,3152
|% 0,20
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|11,74
|
|Altın Gr.
|492
|492
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,03
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-0,68
|
Seans Raporu
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