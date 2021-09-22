BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.09.2021 10:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 23 /09/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu İş Portföy Cortina Serbest Özel Fon IZZ İş Portföy Üçüncü Serbest (Döviz)Özel Fon IZE
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964819
BIST
11:221.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,03
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
11:228,6448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6467
En Düşük
8,6023
11:2210,1408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0236
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1617
En Düşük
10,0882
11:22493,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,77
|Açılış
|: 493,02
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:22
|KIMMR
|3,85
|778.497
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|17.724.020
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.408.440
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|8.266.716
|% 9,93
|
|UNLU
|6,24
|56.012.148
|% 7,40
|
|AVGYO
|2,30
|39.167.968
|% -6,88
|
|NIBAS
|9,02
|4.132.644
|% -4,95
|
|SELGD
|5,04
|1.465.507
|% -4,91
|
|NUGYO
|11,35
|38.411.575
|% -4,70
|
|BJKAS
|6,49
|79.887.264
|% -4,14
|
|THYAO
|13,06
|392.869.462
|% 0,08
|
|EREGL
|16,48
|318.759.426
|% 2,62
|
|TEZOL
|17,57
|281.637.573
|% 4,27
|
|GARAN
|9,25
|247.427.167
|% 0,76
|
|KRDMD
|6,43
|243.420.748
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,40
|126.834.283
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,43
|243.420.748
|% 1,90
|
|IZMDC
|2,39
|73.615.028
|% 2,14
|
|THYAO
|13,06
|392.869.462
|% 0,08
|
|GARAN
|9,25
|247.427.167
|% 0,76
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6367
|8,6448
|% 0,20
|
|Euro
|10,1354
|10,1408
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,7468
|11,8058
|% -0,03
|
|Frank
|9,3163
|9,3724
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2966
|2,3081
|% 0,13
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|1,22
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|75,24
|75,24
|0,88
|