BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.09.2021 18:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu" adına yapılacak işlemler için 27/09/2021 tarihinden itibaren "KSR" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965235
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:058,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1039
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
18:0510,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0827
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
18:05499,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,21
|Açılış
|: 499,18
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8624
|8,8658
|% 1,19
|
|Euro
|10,3783
|10,3918
|% 0,80
|
|Sterlin
|12,0753
|12,1358
|% 0,75
|
|Frank
|9,5377
|9,5951
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3554
|2,3673
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|9,52
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,28
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,04
|
|B. Petrol
|77,90
|77,90
|0,67
|