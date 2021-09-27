BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.09.2021 15:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 28/09/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Özel Fonu GDH Garanti Portföy İkinci Borçlanma Araçları Özel FonuGTK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965340
BIST
17:271.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:278,8291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0369
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:2710,3426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0909
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:27498,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,04
|Açılış
|: 497,92
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:24
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.209.185
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.824.362
|% 9,98
|
|OYLUM
|12,79
|19.338.421
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.594.813
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,50
|21.801.190
|% -7,91
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,76
|186.114.296
|% -6,47
|
|EDATA
|10,06
|36.156.838
|% -5,54
|
|GARAN
|8,86
|1.152.558.462
|% 0,45
|
|THYAO
|13,59
|1.044.566.906
|% -0,22
|
|BIOEN
|37,50
|543.301.505
|% -0,37
|
|TUPRS
|111,60
|498.701.786
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,34
|452.305.232
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|452.305.232
|% 0,86
|
|GARAN
|8,86
|1.152.558.462
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,78
|174.209.121
|% -0,56
|
|THYAO
|13,59
|1.044.566.906
|% -0,22
|
|KRDMD
|6,37
|422.173.799
|% 1,92
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8269
|8,8292
|% -0,42
|
|Euro
|10,3354
|10,3410
|% -0,89
|
|Sterlin
|12,0890
|12,1496
|% 0,02
|
|Frank
|9,5092
|9,5664
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3474
|2,3592
|% -0,39
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|2,23
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|1,55
|
Seans Raporu
17:24
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17:36GARFA
Yüzde 9.99 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 138 adet işlem
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17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, BIMAS, TCELL
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17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SAHOL, ARCLK
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17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 37 artarak (% 0.20 ) 1, 217
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17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, PKENT, OYLUM, YEOTK, AKFGY, ORCAY, KERVN, INVEO, RALYH