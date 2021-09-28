BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.09.2021 12:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 29/09/2021 tarihinden itibaren "OZF " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965483
BIST
13:491.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
13:498,8888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0715
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8903
En Düşük
8,8095
13:4910,4138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0952
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4138
En Düşük
10,2978
13:49496,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,17
|Açılış
|: 496,02
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler13:49
|ERSU
|4,62
|30.864.014
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|25.505.011
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.602.965
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.459.545
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.729.905
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|213.263
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.546.142
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.558.800
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|426.214
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,02
|94.893.872
|% -9,67
|
|THYAO
|13,73
|720.162.549
|% 1,48
|
|GARAN
|8,90
|608.997.879
|% -0,22
|
|TUPRS
|112,80
|462.314.019
|% 0,71
|
|KRDMD
|6,31
|301.089.366
|% -0,94
|
|PETKM
|6,35
|242.902.726
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,35
|222.246.570
|% -0,42
|
|GARAN
|8,90
|608.997.879
|% -0,22
|
|ODAS
|1,35
|88.193.215
|% 0,75
|
|THYAO
|13,73
|720.162.549
|% 1,48
|
|KRDMD
|6,31
|301.089.366
|% -0,94
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8852
|8,8888
|% 0,81
|
|Euro
|10,3865
|10,4138
|% 0,92
|
|Sterlin
|12,0628
|12,1233
|% 0,18
|
|Frank
|9,5295
|9,5869
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3614
|2,3733
|% 0,77
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-13,37
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-12,00
|
|Tam
|3.273
|3.355
|-11,66
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-5,63
|
|Çeyrek
|793
|812
|-2,82
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|0,62
|