BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
08.10.2021 12:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Art Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 11/10/2021 tarihinden itibaren "ZFL " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968546
BIST
15:241.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:248,8987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0237
|Açılış
|: 8,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:2410,3077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0324
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:24505,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 5,17
|Açılış
|: 505,72
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:24
|MAALT
|179,30
|24.772.813
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|3.603.478
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.853.408
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.630.728
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.994.942
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.341.204
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|189.906.746
|% -8,73
|
|THYAO
|14,17
|665.213.317
|% 0,35
|
|PETKM
|6,19
|651.594.888
|% -0,64
|
|SASA
|27,52
|637.604.123
|% 2,99
|
|ASELS
|15,48
|563.117.940
|% -0,19
|
|GARAN
|9,38
|550.570.466
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,79
|356.850.020
|% 0,56
|
|PETKM
|6,19
|651.594.888
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,39
|240.944.907
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|245.550.453
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.767.976
|% 0,00
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8949
|8,8987
|% 0,27
|
|Euro
|10,3030
|10,3077
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,1094
|12,1701
|% 0,58
|
|Frank
|9,5700
|9,6276
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3702
|2,3821
|% 0,51
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|15,15
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,95
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|49,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|10,69
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|5,17
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,41
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:32XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 8, 534.00 milyon TL de
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15:32GSDHO
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 502, 420 adet işlem
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15:31VAKKO
Yüzde 7.58 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 988, 879 adet işlem
-
15:28BRKSN
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 175 adet işlem
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 45 artarak (% 0.12 ) 1, 227